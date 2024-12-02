«Мы все еще родственники или…?» Белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками

Белоруска Виктория Азаренко сделала откровенное признание о взрослении своего сына, пишет портал sport5.by.
— Мой сын Лео не хочет обниматься со мной перед сверстниками, — сообщила теннисистка.
Азаренко добавила, что в тот момент, когда она находится на хоккейном матче сына, тот делает вид, что она не его мама.
— Мы все еще родственники или…?
Ранее Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа».
Тем временем главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест.