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«Мы все еще родственники или…?» Белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками

Белоруска Виктория Азаренко сделала откровенное признание о взрослении сына.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Виктория Азаренко сделала откровенное признание о взрослении своего сына, пишет портал sport5.by.

— Мой сын Лео не хочет обниматься со мной перед сверстниками, — сообщила теннисистка.

Азаренко добавила, что в тот момент, когда она находится на хоккейном матче сына, тот делает вид, что она не его мама.

— Мы все еще родственники или…?

Ранее Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа».

Тем временем главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест.