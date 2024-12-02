«Достоянием Среднего Урала» признан мотоцикл

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, голосование проходило с 1 августа по 1 декабря 2024 года на платформе обратной связи портала Госуслуг. Всего было подано 158 тысяч 182 голоса. Количество проголосовавших — 77 тысяч 38 человек, каждый мог отдать свой голос не более чем за пять объектов.
Пятерка лидеров по итогам оказалась следующей:
- мотоцикл «Урал» — 23 тысячи 413 голосов,
- музейный комплекс УГМК — 22 тысячи 423 голоса,
- природный парк «Оленьи ручьи» — 16 тысяч 423 голоса,
- сказы П. П. Бажова — 15 тысяч 332 голоса,
- Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн — 14 тысяч 99 голосов.
«Хочу отметить, что борьба была очень жаркой. Вперед выходили то одни, то другие номинанты, порой с разницей в один голос. И до последнего нельзя было сказать, кто победит», — прокомментировал итоги голосования председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.