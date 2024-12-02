«Достоянием Среднего Урала» признан мотоцикл

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, голосование проходило с 1 августа по 1 декабря 2024 года на платформе обратной связи портала Госуслуг. Всего было подано 158 тысяч 182 голоса. Количество проголосовавших — 77 тысяч 38 человек, каждый мог отдать свой голос не более чем за пять объектов.