В Дзержинском районе Новосибирска остались без света более 250 домов

Напомним, что днем 28 ноября жители Дзержинского района также остались без света из-за аварии. Тогда электроснабжение пропало в 163 домах по улицам проспект Дзержинского, Высотная, Зеленхозовская, Дарьяльская, Ставропольская и Барышевская.