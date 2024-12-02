В Дзержинском районе Новосибирска остались без света более 250 домов

2 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Дзержинского района Новосибирска. Речь идет об улицах Карбышева, Липецкая, Юрия Смирнова, Волочаевская, Черенкова, Караваева, Новороссийская и Ярослава Гашека.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 268 домах. Отключение называют плановым.
Напомним, что днем 28 ноября жители Дзержинского района также остались без света из-за аварии. Тогда электроснабжение пропало в 163 домах по улицам проспект Дзержинского, Высотная, Зеленхозовская, Дарьяльская, Ставропольская и Барышевская.