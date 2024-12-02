Минэнерго РФ обратилось в Генпрокуратуру из-за отключений тепла под Новосибирском

В Генеральную прокуратуру РФ поступило обращение Министерства энергетики России по поводу проблем с теплоснабжением, которые возникли в поселке Линево под Новосибирском.
Как сообщает ТАСС, замминистра энергетики Евгений Грабчак в официальном письме, адресованном теплоснабжающей организации «СибТЭК», просил принять меры, направленные на недопущение срыва отопительного сезона в Линево, а также проинформировал компанию, что обращение по поводу перебоев с подачей тепла направлено в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки фактов нарушения законодательства.
В октябре в Линево власти ввели режим повышенной готовности из-за возникших коммунальных проблем. В населенном пункте происходят постоянные отключения тепла и горячей воды. Теплоснабжение поселка осуществляет компания «СибТЭК», которая владеет газовой котельной. В этом году собственнику объекта предложили увеличить рабочее давление без проведения испытаний. При том, что теплосети в Линево построены 45 лет назад. Со стартом отопительного сезона на них регулярно начали происходить аварии.
Ситуация остается кризисной, в конце ноября жители поселка обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину, после чего региональное управление СКР инициировало проверку на предмет возможной халатности.
Иван ЛУДНОВ.