Минэнерго РФ обратилось в Генпрокуратуру из-за отключений тепла под Новосибирском

В октябре в Линево власти ввели режим повышенной готовности из-за возникших коммунальных проблем. В населенном пункте происходят постоянные отключения тепла и горячей воды. Теплоснабжение поселка осуществляет компания «СибТЭК», которая владеет газовой котельной. В этом году собственнику объекта предложили увеличить рабочее давление без проведения испытаний. При том, что теплосети в Линево построены 45 лет назад. Со стартом отопительного сезона на них регулярно начали происходить аварии.