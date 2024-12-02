Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого

Президент Беларуси Александр Лукашенко во врем кадрового дня 2 декабря назначил министром культуры Беларуси актера Национального академического драматического театра имени Максима Горького и депутата Руслана Чернецкого, передает БелТА.
В сообщении сказано, что Чернецкий является также членом Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре, науке.
Биография Руслана Чернецкого.
Руслан Чернецкий родился 1 июля 1981 года в Минске. В 2010 году он окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, театральный факультет по специализации актер драматического театра и кино. С 3 марта 2005 года Чернецкий является актером Национального академического драматического театра имени Максима Горького. В 2022 году он был удостоен звания заслуженного артиста Беларуси.
На счету Чернецкого множество сыгранных ролей. В их числе граф Монте-Кристо в одноименной рок-опере, Клавдио в рок-опере «Анджело» и другие… «, Дзанни в “Ниночке”, Лакей, официант в спектакле “Перед заходом солнца”, Де Бризар в “Беге”, Сергей Беляев в “Четвертой планете”, Журналист в “Горьком хлебе” и ряд других.
Кроме того, он снимался во множестве кинокартин. Называются «Комната с видом на огни», «Белые волки», «Первая любовь», «Барби и медведь», «Пластмассовая королева», «Провинциалка», «Сильная слабая женщина», «Танец для двоих», «Сваты-7», «На своем месте», «На другом берегу» и другие.
В интервью sb.by актер рассказывал, что после школы в середине 1990-х годов он поступил в ПТУ на автослесаря, так как в тот момент указанная профессия была очень востребована.
— Проходной балл сумасшедший, конкурс огромный. Но в то время я особо не задумывался, кем действительно хочу стать, мне было всего 15. Родители предложили, и я согласился. Они аргументировали это тем, что у мужчины должна быть специальность, которая в случае чего прокормит всю семью.
Чернецкий отметил, что после окончания училища сразу пошел в армию и он не успел поработать по профессии.
— Когда вернулся, решил, что хочу стать официантом. Даже отучился на трехмесячных курсах. Поработал какое-то время, но понял, что это не мое.
Также он сообщил о том, что довольно серьезно занимался бальными танцами. По словам актера, многие из танцоров ездили за границу для работы по контракту.
— Когда мне предложили контакт в варьете в Таиланде, подумал: «Ну, а что я теряю?» И согласился. Каждые три месяца выезжал, продлевал рабочую визу — все официально.
Чернецкий добавил, что прожил в Таиланде 2,5 года. Он обратил внимание на то, что закончил контракт на полгода раньше, так как готовился к тому, чтобы поехать поступать в Москву на актера.
В интервью телеканалу ОНТ Чернецкий признался в том, что давно мечтает, чтобы Беларусь стала киношным хабом, чтобы в стране было все самое лучшее для того, чтобы снимать кино.
— У нас есть для этого возможности. Во-первых — наше географическое положение. Во-вторых, у нас огромное количество объектов для съемок кино.
Он добавлял, что в Беларуси большое число персонала, начиная от рабочих площадки и заканчивая актерами, продюсерами, режиссерами. Кроме того, актер заметил, что сейчас во всем мире, даже на Netflix и в Голливуде существует большая проблема в сценариях.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту ОАЭ, сказав о встрече в ближайшее время.
Тем временем глава государства пригласил президента Лаоса в Беларусь обсудить взаимовыгодные дела.
Кстати, премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.