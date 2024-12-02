Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого

— Проходной балл сумасшедший, конкурс огромный. Но в то время я особо не задумывался, кем действительно хочу стать, мне было всего 15. Родители предложили, и я согласился. Они аргументировали это тем, что у мужчины должна быть специальность, которая в случае чего прокормит всю семью.