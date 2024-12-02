Смертельная авария и потоп на Кирпичной: 12 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

Смертельная авария в Зеленоградском районе, прорыв водопровода на 9 Апреля и забег Дедов Морозов — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В воскресенье, 1 декабря, в Зеленоградском районе Volkswagen Golf влетел в дерево. За рулём легковушки сидел 33-летний мужчина. Пассажир 1965 года рождения скончался от полученных травм на месте до приезда скорой.
2. УМВД возбудил уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения». Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
3. В Калининграде 28-летняя менеджер строительной компании пострадала от действий телефонных мошенников. Как рассказали в региональном УМВД, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», и сообщил о блокировке её аккаунта.
Злоумышленник предложил помочь восстановить доступ и для этого попросил включить функцию демонстрации экрана на смартфоне. Мошенник вошёл в банковское приложение и перевёл со счёта 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).
4. В субботу, 30 ноября, в Калининграде на ул. Дзержинского загорелся автомобиль. Пожар из окна своей квартиры заметил сотрудник УМВД Иван Гончар. Полицейский взял огнетушитель, выбежал на улицу и помог водителю потушить огонь. Повреждённый Volkswagen Golf эвакуировали.
5. В воскресенье, 1 декабря, в Калининграде на ул. Эльблонгской загорелся подвал девятиэтажки. Незадолго до ЧП жители многоэтажки заметили во дворе дома подростков, которые поджигали петарды.
6. Волейболистки калининградского «Локомотива» вылетели из борьбы за Кубок России, уступив казанскому «Динамо-Ак Барс» в полуфинале турнира по сумме партий. При этом субботняя игра в столице Татарстана завершилась со счётом 3:2 в пользу калининградской команды.
7. В воскресенье, 1 декабря, на острове Канта прошёл традиционный забег Дедов Морозов, организованный благотворительным центром «Верю в чудо». Все собранные средства направят на поддержку хосписа «Дом Фрупполо».
8. 30 ноября в Калининграде на 9 Апреля выявили большую утечку на водопроводных сетях. Затопило улицу Кирпичную, в микрорайоне могло быть ухудшение качества воды.
9. Польша установила 3,5 тысячи бетонных ежей на границе с Калининградской областью. Линию обороны «Восточный щит» построят и на границе с Украиной.
10. По предварительным данным, в деле бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семёнова фигурирует сумма в 200 с лишним миллионов рублей. Семёнов находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
11. Трамп пригрозил «стопроцентными пошлинами» странам БРИКС, если они не откажутся от планов по созданию единой валюты, которая должна стать альтернативой доллару.
12. В Эстонию прибыло шесть кораблей НАТО, в том числе британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский фрегаты. Они сформируют первую постоянную военно-морскую группу в этой прибалтийской стране.