Смертельная авария и потоп на Кирпичной: 12 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

10. По предварительным данным, в деле бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семёнова фигурирует сумма в 200 с лишним миллионов рублей. Семёнов находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.