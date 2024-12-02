С 1 января в Таганроге установят туристический налог

В Таганроге, Азове и в ряде других городов Ростовской области с 1 января 2025 года установят местный туристический налог. Соответствующие решение поддержали депутаты гордум.
В 2025 году туристический налог составит 1% от стоимости аренды посуточного жилья в гостинице, но не более 100 рублей в сутки. В 2026 году налоговую ставку планируют увеличить до 2%, в 2027 году — до 3%, в 2028 году — до 4%, в 2029 году — до 5%.
От дополнительной платы освободили членов семей участников СВО и многодетные семьи. Добавим, туристический налог в донских городах ввели после изменений в Налоговом кодексе России.