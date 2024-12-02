Уфимские врачи назвали веские причины завязать с курением

При частом и сильном курении кожа становится более дряблой и менее упругой. Кроме того, из-за сужения сосудов возникает нарушение в доставке витаминов и минералов в ткани ногтей. Потому в какой-то момент они начинают желтеть, слоиться и ломаться. А еще становятся более тусклыми и безжизненными волосы.