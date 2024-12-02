Уфимские врачи назвали веские причины завязать с курением

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе назвали веские причины завязать с курением. Эксперты утверждают, что употреблять никотин в любом виде представляет собой одну из вреднейших привычек. Она наносит колоссальный ущерб не только физическому, но и психическому здоровью.
По мнению медиков, существует целых пять веских причин бросить курить:
1) Значительное продление жизни.
Из медицинских исследований следует, курение вызывает множество болезней. Среди них — эмфизема, хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз, хронический гастрит, бесплодие и импотенция.
2) Экономия денег.
День ото дня сигареты становятся все дороже и дороже. Нередко курильщики лишь за месяц тратят на пагубную привычку по пять тысяч рублей, а за год набегает сумма в более 60 тысяч.
3) Экономия времени.
Согласно статистике, любитель курения в среднем выкуривают по 20 сигарет за день. На одну сигарету уходит около трех минут, это — один час за день, 365 часов в год и 15 дней за год, то есть, целый двухнедельный отпуск.
4) Более приятный запах.
Нередко от курильщиков разит табаком, и этот запах часто неприятен им самим. Пропитывается запахом все — одежда, руки и волосы. К этому можно еще добавить малоприятный запах изо рта.
5) Изменение в лучшую сторону внешнего вида.
При частом и сильном курении кожа становится более дряблой и менее упругой. Кроме того, из-за сужения сосудов возникает нарушение в доставке витаминов и минералов в ткани ногтей. Потому в какой-то момент они начинают желтеть, слоиться и ломаться. А еще становятся более тусклыми и безжизненными волосы.
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