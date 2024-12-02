Декабрь объявлен в Беларуси месяцем гастрономического туризма

В 2024 году каждый месяц посвящен одному из 13 видов туризма. Министерство спорта и туризма установило перечень видов, их определения и классификационные признаки, а также форму единой классификации.



«Беларусь — не только величественные замки и раскидистые леса. Это также страна с богатой и уникальной кулинарной культурой, которая предлагает незабываемые гастрономические впечатления. Гастрономический туризм — увлекательное путешествие в мир вкусов и ароматов, где современные кулинарные тренды гармонично переплетаются с древними традициями», — отметили в Национальном агентстве по туризму.



Белорусская кухня богата блюдами из картофеля, мяса и молочных продуктов, которые готовятся по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение. К традиционным относятся драники, верашчака, бабка, мачанка, колдуны, клецки. Белорусские повара и рестораторы активно экспериментируют с традиционными рецептами, создавая новые.



Также туристам предлагают посетить местные фермы, сыроварни, пивоварни, производства, попробовать продукты от производителей. В разных городах проводятся гастрономические фестивали. Наиболее известные из них «Лунінецкія клубніцы» (агрогородок Дворец), «Сырный фестиваль» (Гродно), «Бацькава булка» (Свислочь), Gastrofest, «Вишневый фестиваль» (Глубокое).



Для проведения месяца гастрономического туризма утвержден план мероприятий, включающий пресс-конференции, заседания, семинары, круглые столы, выставки, мастер-классы, выставки-дегустации, акции, конкурсы, рождественские и новогодние ярмарки. В частности, гастрономический потенциал Беларуси представят на III Туристической онлайн-выставке BELARUS.TRAVEL, которая пройдет 17—20 декабря .