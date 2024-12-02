Более 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Рост заболеваемости ОРВИ отмечают во всех возрастных группах в Иркутской области. Так за прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, заболело 19 239 сибиряков, что чуть больше, если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее (с 18 по 24 ноября — 18 139 человек). Кстати, это все равно ниже эпидемиологического порога на 33,3%. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
— Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у одного человека. Помимо этого выявлено 979 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в регионе подтвердили 402 187 случаев, — уточнили в Управлении.
Кстати, завершается прививочная кампания против гриппа, в рамках которой на сегодняшний день вакцинировано почти 1 200 000 жителей области. В это время жителей просят соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Лучше избегать массового скопления людей, мыть руки, чаще проводить влажную уборку дома, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бытовой вагончик горел на сквере имени Кирова в Иркутске.