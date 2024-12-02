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Первый снег не вызвал во Владивостоке дорожного коллапса


Во Владивостоке сегодня вечером ожидалось ухудшение погодных условий, в связи с чем администрация города рекомендовала сократить на предприятиях рабочий день до 14:00, а в муниципальных школах были сокращены уроки у второй смены.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 51% 763 мм рт. ст. +3°
Источник: ДЕЙТА

Но снег к вечеру не усилился, а закончился, водителям мешала только скользкость. Меры по снижению трафика в час пик, предпринятые администрацией, в целом помогли — после 18:30 загруженность дорог по оценке 2ГИС составляла всего 5 баллов, к 19 часам понизилась до 3, сообщает ИА DEITA.RU.

Протяжённый автомобильный затор сохраняется только на трассе Золотой мост — улица Некрасовская — Некрасовский путепровод — проспект 100-летия Владивостока, имеется затор и в обратном направлении (до путепровода), несколько ДТП мешают проезду транспорта через площадь Луговую и через улицу Спортивную в сторону улицы Калинина.

Утром ситуация была гораздо хуже: к 9 утра в городе сохранялись семибалльные заторы.

Таким образом, самым эффективным способом снижения загруженности дорог от администрации Владивостока пока являются не делиниаторы, платные парковочные зоны, выделенные полосы общественного транспорта и бесплатный автобусный шаттл через центр города, а максимально дешёвое решение — сокращение рабочего дня и уроков в школах.