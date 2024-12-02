«Думал, простудился, оказалось — рак»: 20-летний студент борется с опасным и редким заболеванием

«Я Иван. Мне 20 лет. И мне нужна помощь в лечении редкого заболевания» — такой пост в своих социальных сетях опубликовал студент Ангарского политехнического техникума Иван Иванов.
Вот уже почти год молодой человек борется с редким заболеванием — «экстраскелетная саркома Юинга малого таза». Узнав о страшном диагнозе, сибиряк с самого начала решил не сдаваться и объявил раку войну. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Думал, что воспалился лимфоузел».
Иван учится на третьем курсе на программиста. У него есть семья и любимая девушка, которой он уже сделал предложение. Свободное время сибиряк уделяет спорту — увлекается игрой в баскетбол. Но привычный ход жизни изменился в августе 2023 года.
— Однажды я обнаружил, что в паховой области появилась небольшое уплотнение размером с горошину, — рассказывает Иван Иванов. — Особо не принял во внимание. Подумал, что мог воспалиться лимфоузел или немного простудился. Но уже в январе этого года оно увеличилось в размерах. Примерно с грецкий орех…
Молодой человек обратился в больницу: прошел УЗИ и сдал биопсию. Страшные опасения врачей подтвердились: у Ивана обнаружили саркому. Причем уже четвертой стадии. Метастазы добрались до легких…
Выписавшись, Иван продолжил химиотерапию — всего прошел 12 курсов из двух разных видов медикаментов. Фото: из личного архива героя публикации.
— Сначала я впал в ступор. Но потом понял, что не стоит оставаться в таком состоянии. Нужно брать себя в руки и начинать действовать. Первые, кому я сообщил о диагнозе, были мои родители и невеста. Они очень меня поддержали. Сказали, что мы справимся!
Пробыл в реанимации два месяца.
В марте Ивану назначили химиотерапию. Из-за приема препаратов организм сильно ослаб. Сибиряк подхватил коронавирус и оказался на больничной койке.
— Слег с двусторонней пневмонией. Я думал, что уже не выкарабкаюсь, состояние было очень тяжелым. Не мог ни дышать, ни двигаться, ни есть, ни пить самостоятельно. Провел в реанимации два месяца. К счастью, все обошлось!
Выписавшись, Иван продолжил химиотерапию — всего прошел 12 курсов из двух разных видов медикаментов. Несмотря на то, что постоянно ощущал слабость после приема препаратов, он продолжал учебу в техникуме. Однако вскоре лечение зашло в тупик.
— Мой случай очень редкий, поэтому врачи предложили обратиться за консультацией в Москву, в национальный институт имени Блохина. Там специалисты смогут назначить мне дальнейшее лечение. 6 декабря я должен быть уже на консультации с химиотерапевтом.
«Хочу навсегда излечиться от рака».
Сколько именно пробудет Иван в столице, пока неизвестно. Но перед семьей Ивановых встала непростая задача — собрать деньги на перелет и на проживание. В Москву молодой человек отправится вместе с мамой. Поэтому студент решился попросить помощи у подписчиков.
— Пост разлетелся с невероятной скоростью, его размещали на своих страницах блогеры. Был очень большой отклик от незнакомых людей. Честно говоря, я даже не ожидал такого. Люди отправляли разные суммы, желали скорейшего выздоровления и делились своим опытом.
Иван учится на третьем курсе на программиста. У него есть семья и любимая девушка, которой он уже сделал предложение. Фото: из личного архива героя публикации.
Иван рассказывает, что за пару дней ему удалось собрать около 300 тысяч рублей. Молодой человек уже купил билеты на самолет и готовится к поездке.
— Спасибо большое всем, кто откликнулся на нашу беду. Вы показали истинную дружбу, доказали, что все мы огромная семья! Я очень хочу излечиться. Декабрь — это месяц желаний, исполнения мечты и время самых лучших чудес. Очень надеюсь, что мое желание исполнится!