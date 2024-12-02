«Думал, простудился, оказалось — рак»: 20-летний студент борется с опасным и редким заболеванием

— Сначала я впал в ступор. Но потом понял, что не стоит оставаться в таком состоянии. Нужно брать себя в руки и начинать действовать. Первые, кому я сообщил о диагнозе, были мои родители и невеста. Они очень меня поддержали. Сказали, что мы справимся!