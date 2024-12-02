Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололедице

В Госавтоинспекции Челябинской области предупредили автомобилистов об ухудшении погоды. В ближайшие дни в регионе прогнозируют снег и гололедицу на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

По информации областного гидрометцентра, в ближайшие дни на Южном Урале будет идти небольшой снег. Во вторник, 3 декабря, осадки обещают в горных районах. На дорогах при этом возможен гололёд. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.

Водителям рекомендуют быть осторожнее за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — переходить дорогу только в разрешённых местах, убедившись в отсутствии приближающихся машин, и носить световозвращатели.

«Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах», — отметили в областной ГАИ.