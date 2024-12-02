Южноуральских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололедице

По информации областного гидрометцентра, в ближайшие дни на Южном Урале будет идти небольшой снег. Во вторник, 3 декабря, осадки обещают в горных районах. На дорогах при этом возможен гололёд. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.
Водителям рекомендуют быть осторожнее за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — переходить дорогу только в разрешённых местах, убедившись в отсутствии приближающихся машин, и носить световозвращатели.
«Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах», — отметили в областной ГАИ.