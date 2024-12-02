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Лукашенко назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко

Лукашенко назначил главу МНС Наливайко помощником по Могилевской области.

Источник: Комсомольская правда

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко стал помощником президента Беларуси Александра Лукашенко по Могилевской области, сообщает БелТА.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о новом кадровом решении белорусского президента. Так, Сергея Наливайко Александр Лукашенко назначил помощником президента — инспектором по Могилевской области.

Напомним, до настоящего времени Сергей Наливайко возглавлял Министерство по налогам и сборам.

Сергей Наливайко, биография, что известно.

Известно, что Сергей Наливайко является уроженцем Бобруйска. В 1995 году он окончил Белорусский государственный экономический университет, затем работал на разных должностях в инспекции МНС по Бобруйску. С 2003 — в бобруйской городской администрации, а в 2005-м стал начальником инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева. В июне 2010-го Наливайко стал первым замминистра по налогам и сборам. Во главе МНС он был почти десять лет, с 27 декабря 2014 года.

Еще Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.