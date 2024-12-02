Лукашенко назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко

Известно, что Сергей Наливайко является уроженцем Бобруйска. В 1995 году он окончил Белорусский государственный экономический университет, затем работал на разных должностях в инспекции МНС по Бобруйску. С 2003 — в бобруйской городской администрации, а в 2005-м стал начальником инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева. В июне 2010-го Наливайко стал первым замминистра по налогам и сборам. Во главе МНС он был почти десять лет, с 27 декабря 2014 года.