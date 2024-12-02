«Это видео в туалете будешь смотреть?»: Лепс упрекнул зрителя на концерте в Челнах

Как отметил Лепс, зритель мог бы не снимать, а похлопать.
«Потом это видео в туалете что ли будешь смотреть», — цитирует артиста «Челнинские известия».
Напомним, концерт Лепса прошел в Автограде 28 ноября. Позже певец поблагодарил зрителей, которые смогли прийти.
«Набережные Челны, спасибо вам за тёплый приём!!! Мы домой. Впереди насыщенный декабрь… 7 декабря сольный концерт в Санкт-Петербурге и 22 декабря в Москве праздничный гала-концерт с участием многих артистов “Рождество с Григорием Лепсом” в Live Арене! Готовимся, всех ждём!!!», — написал Лепс в своем телеграм-канале.
Он также прикрепил к посту видео с фрагментом выступления.