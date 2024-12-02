«Это видео в туалете будешь смотреть?»: Лепс упрекнул зрителя на концерте в Челнах

«Набережные Челны, спасибо вам за тёплый приём!!! Мы домой. Впереди насыщенный декабрь… 7 декабря сольный концерт в Санкт-Петербурге и 22 декабря в Москве праздничный гала-концерт с участием многих артистов “Рождество с Григорием Лепсом” в Live Арене! Готовимся, всех ждём!!!», — написал Лепс в своем телеграм-канале.