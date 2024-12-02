В Ялте продолжается работа по созданию новых мест в детских садах

Планируется возобновить реконструкцию детского сада на ул. Пионерской и выполнить в полном объеме реконструкцию детсада по Красноармейской, 39. Кроме того, в следующем году приступят к капитальному ремонту детского сада № 12 в Алупке — финансирование уже подтверждено по государственной программе. При необходимости также будет рассмотрен вопрос строительства дополнительного корпуса в детсаду № 3.
Напомню, за последние два года в детсадах региона созданы более 500 дополнительных мест. За последние годы из государственной собственности в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению. Это здание в пер. Батурина в Ливадии, а также детсады в посёлках Кацивели и Симеизе. Плюс открыт сад «Лаврик» (пер. Потёмкинский), восстановлена «Ивушка» (ул. Кирова), возведен дополнительный корпус детсада «Солнышко» (ул. Кривошты), заработали дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в пгт. Краснокаменка, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Кроме того, из бюджета города ежегодно выделяются средства на проведение текущих ремонтных работ в детсадах и школах региона. В этом году эта сумма составила более 100 млн рублей.
Работа проведена большая, но не останавливаемся! Благодарю Главу Республики Сергея Валерьевича Аксенова и федеральный центр за такие глобальные преобразования сфере дошкольного образования региона, — говорит глав администрации Ялты.