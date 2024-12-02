В Ялте продолжается работа по созданию новых мест в детских садах

Напомню, за последние два года в детсадах региона созданы более 500 дополнительных мест. За последние годы из государственной собственности в муниципальную возвращены здания бывших детсадов, которые в украинский период использовались не по назначению. Это здание в пер. Батурина в Ливадии, а также детсады в посёлках Кацивели и Симеизе. Плюс открыт сад «Лаврик» (пер. Потёмкинский), восстановлена «Ивушка» (ул. Кирова), возведен дополнительный корпус детсада «Солнышко» (ул. Кривошты), заработали дошкольные учреждения на ул. Сеченова-Достоевского и в пгт. Краснокаменка, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.