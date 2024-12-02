В Калининграде приступили к установке новогодней ёлки на площади Победы

Напомним, ранее власти уточнили, что на площади Победы ёлка в этом году будет установлена та же, что и в прошлом. Вопрос о возможном приобретении нового дерева будут решать позже. «Мы сейчас на нашей центральной площади устанавливаем ёлку, которая раньше была на этой площади. Сказать сейчас о её состоянии я не могу. К этому Новому году мы устанавливаем ёлку, монтируем её и смотрим на её состояние. Если мы сможем ещё малыми деньгами собрать её в 2025 году, то, конечно, мы её соберём и в 2025 году», — поясняла в октябре сити-менеджер Елена Дятлова.



