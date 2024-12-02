В Советском районе Новосибирска остались без электричества почти 700 домов

2 декабря отключение электроэнергии затронуло жителей Советского района Новосибирска. Речь идет об улицах Молодости, Березовская, Гурзуфская, Энгельса, Бегичева, Бердышева, Сторожевая, Таврическая, Часовая, Буровая, Барьерная, Мосина, Быстрая, Трехгорная, Трубная, Смежная, Универсальная, Гончарная, Алуштинская и Механизаторов.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 698 домах. Отключение называют плановым.
Напомним, что сегодня та же участь постигла жителей Дзержинского района Новосибирска. Электроснабжения до сих пор нет в 268 домах по улицам Карбышева, Липецкая, Юрия Смирнова, Волочаевская, Черенкова, Караваева, Новороссийская и Ярослава Гашека.