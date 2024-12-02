В Советском районе Новосибирска остались без электричества почти 700 домов

Напомним, что сегодня та же участь постигла жителей Дзержинского района Новосибирска. Электроснабжения до сих пор нет в 268 домах по улицам Карбышева, Липецкая, Юрия Смирнова, Волочаевская, Черенкова, Караваева, Новороссийская и Ярослава Гашека.