«Взяла фамилию мужа — Солодуха!» Белорусский певец Александр Солодуха второй раз женил своего сына Александра

Белорусский певец, исполнитель культовой песни «Здравствуй, чужая милая» Александр Солодуха женил своего сына Александра Солодуху-младшего.
Да, в семье Александра Солодухи — прибавление: женился его сын Александр. Свадьба пела и плясала, а молодые просто светились от счастья.
Напомним, у знаменитого певца, заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи-старшего трое детей: 37-летние Антон и Александр и дочь Варя, которой в октябре 2024-го исполнилось 14 лет. Самому Александру Солодухе-старшему в январе-2025 исполнится 66 лет, и он в прямом смысле этого слова состоявшийся дедушка: сыновья подарили ему уже трех внучек.
Певцу в январе-2025 исполнится 66 лет. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Впрочем, не исключено, что количество внуков у Александра Антоновича может прибавиться уже в обозримом будущем, ведь его сын Александр не так давно женился во второй раз!
Как мы писали ранее, Александр Солодуха-младший и его первая жена Кристина развелись, но смогли сохранить общение, а их дочь Майя после расставания родителей осталась жить с мамой. Словом, у всех начался новый этап жизни. Ну, а Александр Солодуха-младший отправился под венец во второй раз.
Невеста, а теперь уже официальная жена, взяла фамилию супруга. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Весной 2024 года наследник артиста перестал скрывать замечательные изменения в своей личной жизни, а затем и вовсе сообщил у себя в соцсетях, что сделал предложение девушке по имени Наталья.
Яркие снимки полетели в соцсети. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
«25 мая. В этот день я стала невестой самого лучшего мужчины. Не передать словами мои чувства. Благодарю за особенное колечко с бриллиантом. Но главный бриллиант в моей жизни — это Ты!» — писала у себя в соцаккаунте сама Наталья, назвав бриллиантом, разумеется своего теперь уже жениха.
Кольцо на помолвку жених преподнес невесте в мае-2024. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Тогда фолловеры, не до конца разобравшись, поспешили поздравлять Александра и Наталью со свадьбой — эффектное кольцо многих сбило с толку. Молодые люди все быстро прояснили, и, как оказалось, вплотную приступили к подготовке к торжеству.
А не так давно в соцсетях полетели фотографии, сделанные на совершенно роскошной свадьбе.
Образ Натальи — совершенно роскошный. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Невеста Наталья выбрала оригинальное свадебное платье: юбка-колокол чуть выше колена, открытые плечи, которые — за окном был ноябрь — при необходимости она прикрывала легкой белоснежной шубкой. Дополняли лук белые полусапожки, ну, а доминантный акцент свадебного образа — длинная, в пол, фата.
Фолловеры от души поздравляют молодоженов. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Александр Солодуха-младший тоже не оплошал, его торжественный лук был безупречно элегантным: черный костюм-двойка, бабочка… Бутоньерка жениха и букет невесты перекликались, что сделало образы жениха и невесты еще более гармоничными и созвучными.
Что касается транспорта, то молодые позаботились и о себе, и гостях — передвигались по Минску на белом Hummer, жесткие формы и линии которого в тот день смягчили праздничные украшения-цветы.
Hummer смог уместить лишь часть гостей пары. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Вечером был торжественный банкет, на котором и молодые, и их многочисленные гости праздновали рождение новой семьи. Когда дело дошло до танцев, то друзьям жениха и подругам невесты пришлось потесниться: в какой-то момент на танцпол вышел отец жениха. Александр Солодуха так лихо отплясывал под мелодии и ритмы, что в зале, кажется, не осталось ни одного гостя, который не присоединился бы к динамичному веселью.
Молодые не скрывали от гостей своих красивейших обручальных колец. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
У себя в соцсетях избранница Солодухи-младшего под одной из размещенных фотографий поставила несколько смайлов: это были обручальные кольца.
«23.11.2024. Love», — подписала Наталья фотоснимок.
Первый танец молодых был невероятно чувственным. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Фолловеры обратили внимание: девушка переименовала свой аккаунт, сменив девичью фамилию на фамилию супруга, теперь она Наталья Солодуха. Подписчики от всей души поздравляют молодоженов с таким важным событием в их жизни: в комментариях то и дело появляются реплики «Горько!».
В какой-то момент новоиспеченный муж закружил свою избранницу. Фото: личная страница Александра Солодухи-младшего в соцсети.
Подписчики желают Александру и Наталье семейного счастья и рекомендуют не затягивать с продолжением рода, а, значит, не исключено, что уже очень скоро певец Александр Солодуха вполне может в очередной раз стать дедушкой.
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