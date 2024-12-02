«Взяла фамилию мужа — Солодуха!» Белорусский певец Александр Солодуха второй раз женил своего сына Александра

Вечером был торжественный банкет, на котором и молодые, и их многочисленные гости праздновали рождение новой семьи. Когда дело дошло до танцев, то друзьям жениха и подругам невесты пришлось потесниться: в какой-то момент на танцпол вышел отец жениха. Александр Солодуха так лихо отплясывал под мелодии и ритмы, что в зале, кажется, не осталось ни одного гостя, который не присоединился бы к динамичному веселью.