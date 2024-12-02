Карту чудес и календарь новогодних мероприятий разработали в Крыму

В Крыму для туристов и местных жителей разработали карту чудес и подготовили программу новогодних событий, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма республики.
На республиканском туристическом портале TravelCrimea начал функционировать единый медиаресурс проекта «Новый год в Крыму как дома». Он поможет составить план новогодних и рождественских каникул, основываясь на календаре мероприятий. На карте можно найти южные резиденции Деда Мороза, а также узнать, где пройдут новогодние елки, театры, катки, ярмарки и многие другие интересные события.
В календаре событий можно найти множество интересных предложений: нарядить секвойядендрон в Никитском ботаническом саду, посетить новогоднюю елку в царском дворце, совершить бесплатные экскурсии по курортным городам, отправиться в поездку на Виноградном экспрессе, а также насладиться теплыми бассейнами и банями под открытым небом в спа-отелях и глэмпингах.