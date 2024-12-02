Карту чудес и календарь новогодних мероприятий разработали в Крыму

На республиканском туристическом портале TravelCrimea начал функционировать единый медиаресурс проекта «Новый год в Крыму как дома». Он поможет составить план новогодних и рождественских каникул, основываясь на календаре мероприятий. На карте можно найти южные резиденции Деда Мороза, а также узнать, где пройдут новогодние елки, театры, катки, ярмарки и многие другие интересные события.