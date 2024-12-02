В Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь

В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба», который проходит через Беларусь, сообщает РИА Новости.
В Государственной пожарной службе Польши сообщили, что утечка на нефтепроводе «Дружба» связана с его повреждением. ЧП произошло в районе Пнево Великопольского воеводства. При этом польские службы исключают риск возгорания или взрыва в связи с утечкой на нефтепроводе.
— Опасности для жителей нет. В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет, — прокомментировали в пожарной службе.
Однако из-за ЧП на нефтепроводе в Польше затруднено движение транспорта на автостраде № 92. Кроме того, польскому оператору «Дружбы» PERN пришлось превентивно отключить одну из насосных станций.
Напомним, что западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в немецком Шведте.
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