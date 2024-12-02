В Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь

В Государственной пожарной службе Польши сообщили, что утечка на нефтепроводе «Дружба» связана с его повреждением. ЧП произошло в районе Пнево Великопольского воеводства. При этом польские службы исключают риск возгорания или взрыва в связи с утечкой на нефтепроводе.