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В Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь

Утечка зафиксирована на нефтепроводе «Дружба» в Польше, идущем через Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба», который проходит через Беларусь, сообщает РИА Новости.

В Государственной пожарной службе Польши сообщили, что утечка на нефтепроводе «Дружба» связана с его повреждением. ЧП произошло в районе Пнево Великопольского воеводства. При этом польские службы исключают риск возгорания или взрыва в связи с утечкой на нефтепроводе.

— Опасности для жителей нет. В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет, — прокомментировали в пожарной службе.

Однако из-за ЧП на нефтепроводе в Польше затруднено движение транспорта на автостраде № 92. Кроме того, польскому оператору «Дружбы» PERN пришлось превентивно отключить одну из насосных станций.

Напомним, что западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в немецком Шведте.

Тем временем аналитики ЕАБР сказали о причинах роста заработной платы в Беларуси.