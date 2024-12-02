ГАИ: с 1 декабря водители обязаны заменить летнюю резину на зимнюю

Это правило касается всех авто общей массой до 3,5 т, легковых и грузопассажирских автомобилей свыше 3,5 т, а также автобусов до 5 т. Нарушение данного требования повлечет штраф до 1 базовой величины (Br40), при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых.



Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркируются знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S, или All seasons и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.



К предстоящим холодам необходимо подготовить не только автомобиль, но и самим перестроиться на зимний, более спокойный и аккуратный, стиль вождения. Следует избегать резких движений и маневров, особенно вблизи пешеходных переходов, на закруглениях и продуваемых участках дорог. Выбирать наиболее безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и погодных условий. Увеличить дистанцию, пристегиваться всем в автомобиле.