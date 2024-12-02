Премьер-министр объяснил, почему 3 января в Беларуси сделали рабочим

По его словам, «мы сейчас не в тех условиях, чтобы позволить себе такие длинные каникулы». Неделя выходных, по мнению премьер-министра, это практически полное расхолаживание или заморозка экономики.
Напомним, в начале января мы не работаем 1 и 2 января, а еще — с 4 по 7 января. При этом 3 января — рабочий день.
По словам Романа Головченко, правительство не может сделать неделю каникул в бюджетной сфере. В том числе и потому, что в первых числах января нужно провести все платежи.
Также он заметил, что 3 января сделали рабочим, потому что с точки зрения соблюдения графика труда и отдыха не очень здорово, когда ты сначала неделю отдыхаешь, а потом работаешь две недели подряд с одним выходным.
При этом предприятия могут себе позволить неделю каникул исходя из своих производственных целей. Это связано с тем, что заводу может быть сложно остановить производство, а потом на один день снова запустить оборудование.
Ранее в Департаменте госинспекции труда Минтруда и соцзащиты объяснили, что наниматель не может сделать 3 января выходным и отработать его в другую субботу. С учетом специфики производства можно переносить рабочие дни на другие выходные, приходящиеся на субботу. Однако эти рабочие дни должны быть зафиксированы в соответствующем постановлении правительства. При этом 3 января в документе нет.