Премьер-министр объяснил, почему 3 января в Беларуси сделали рабочим

Ранее в Департаменте госинспекции труда Минтруда и соцзащиты объяснили, что наниматель не может сделать 3 января выходным и отработать его в другую субботу. С учетом специфики производства можно переносить рабочие дни на другие выходные, приходящиеся на субботу. Однако эти рабочие дни должны быть зафиксированы в соответствующем постановлении правительства. При этом 3 января в документе нет.