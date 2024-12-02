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Путин 2 декабря встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых

Другие встречи в этот день будут проходить в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с учеными, участвовавшими в работе IV Конгресса молодых ученых. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня у Путина будет встреча в Ново-Огареве. Он проведет встречу с участниками IV Конгресса молодых ученых», — сообщил представитель Кремля. «Сам он выступит, и участники. Будет как всегда живой обмен мнениями. Мероприятие обещает быть содержательным и интересным. Другие встречи будет носить закрытый характер», — анонсировал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что мероприятие прошло в Сириусе на прошлой неделе. «Международное мероприятие, то есть было много не только наших молодых ученых, но и было много ученых из других стран мира. В целом Конгресс молодых ученых набирает обороты, становится очень популярным мероприятием, востребованным по содержанию. Как раз с представителями участников этого конгресса Путин встретится», — уточнил Песков.

IV Конгресс молодых ученых проходил 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе приняли участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В дни КМУ там также состоялись Форум молодых ученых стран БРИКС и Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС. ТАСС — информационный партнер конгресса.