Путин 2 декабря встретится с участниками IV Конгресса молодых ученых

Песков напомнил, что мероприятие прошло в Сириусе на прошлой неделе. «Международное мероприятие, то есть было много не только наших молодых ученых, но и было много ученых из других стран мира. В целом Конгресс молодых ученых набирает обороты, становится очень популярным мероприятием, востребованным по содержанию. Как раз с представителями участников этого конгресса Путин встретится», — уточнил Песков.