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В Омской области за ноябрь на свет появились более тысячи детей

Больше всего в последний месяц осени у омичей рождались мальчики.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за минувший октябрь на свет появились более тясячи новорожденных, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Среди районов области больше всего малышей родились в Черлаке — 48 детей, сразу за ним идет Исилькуль — здесь на свет появились 11 новорожденных.

В Омске в ноябре родились 985 детей: 328 — в Областной клинической больнице, 318 — в Городском клиническом перинатальном центре, 269 — в роддоме № 6, еще 70 — в роддоме № 4.

Дмитрий Маркелов такж отметил, что в прошлом месяце сразу у 11 омских семей родились двойняшки.