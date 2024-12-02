В Омской области за ноябрь на свет появились более тысячи детей

В Омской области за минувший октябрь на свет появились более тясячи новорожденных, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Среди районов области больше всего малышей родились в Черлаке — 48 детей, сразу за ним идет Исилькуль — здесь на свет появились 11 новорожденных.
В Омске в ноябре родились 985 детей: 328 — в Областной клинической больнице, 318 — в Городском клиническом перинатальном центре, 269 — в роддоме № 6, еще 70 — в роддоме № 4.
Дмитрий Маркелов такж отметил, что в прошлом месяце сразу у 11 омских семей родились двойняшки.