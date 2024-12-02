Олег Газманов заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов

Однако артист добавил, что ИИ может быть полезен в работе композиторов, например при создании демо. Газманов объяснил, что современные технологии помогают упростить процесс работы над предварительной версией композиции, так как с помощью ИИ можно наложить звучание различных инструментов на музыку. Свое мнение певец высказал на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио», пишет News.ru.