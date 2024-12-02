Олег Газманов заявил, что ИИ не сможет заменить композиторов

Российский певец Олег Газманов сказал, что искусственный интеллект полностью не заменит людей, пишущих музыку, так как новая технология является всего лишь сочетанием разных стилей, а не разумом.
Однако артист добавил, что ИИ может быть полезен в работе композиторов, например при создании демо. Газманов объяснил, что современные технологии помогают упростить процесс работы над предварительной версией композиции, так как с помощью ИИ можно наложить звучание различных инструментов на музыку. Свое мнение певец высказал на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио», пишет News.ru.
Ранее Марк Цукерберг заявил, что ИИ сможет создавать «технически интересную» музыку, которая, возможно, будет ощущаться «бездушной».