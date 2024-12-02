Раскрыта важная роль белков-амилоидов в процессах размножения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские биологи выяснили, что белки-амилоиды, аналоги которых предположительно связаны с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона, играют важную роль в процессах размножения мушек-дрозофил и, предположительно, других многоклеточных животных. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Наши данные впервые показывают, что амилоиды могут контролировать процессы развития у насекомых. Мы предполагаем, что в яйцах плодовых мушек белок s36 нужен для присоединения вспомогательных фолликулярных клеток, а это взаимодействие необходимо для последующих клеточных делений и построения специализированных структур оболочки яйца», — пояснила младший научный сотрудник Института общей генетики РАН имени Вавилова Анна Валина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Ученые совершили это открытие при изучении того, как протекает процесс формирования оболочек яиц мушек-дрозофил. Она представляет собой сложно устроенную многослойную структуру из органических молекул, которая одновременно защищает будущее потомство насекомых от внешних воздействий, и при этом не препятствует газообмену и проникновению мужских половых клеток внутрь яйцеклетки.
В процессе анализа структуры и свойств этих оболочек ученые обнаружили внутри них следы присутствия амилоидов. Долгое время биологи считали, что амилоиды оказывают исключительно токсическое воздействие на клетки тела человека, однако исследования последних лет показывают, что амилоиды могут формироваться в иммунных клетках, пигментных тельцах и в нейронах в центре памяти мозга человека и играть важную роль в их жизнедеятельности.
Подобные соображения заставили российских биологов изучить структуру амилоидов и то, с какими молекулами в оболочке яиц дрозофил взаимодействовали эти неправильно свернутые белковые цепочки. Проведенные исследователями опыты указали на то, что амилоиды в яйцах дрозофил состояли в основном из белка s36, одного из компонентов их оболочки. При этом ученые обнаружили, что амилоиды были сосредоточены в плавательных усиках яиц дрозофил и в точке проникновения мужской половой клетки (микропиле).
Предотвращение выработки белка s36 и формирования амилоидных скоплений, как показали дальнейшие опыты, приводит к формированию дефектных и нежизнеспособных яиц, у которых отсутствуют плавательные усики и микропиле. Это говорит о том, что амилоиды играют важную роль в работе программы размножения у мушек-дрозофил и, возможно, других многоклеточных живых существ, подытожили исследователи.