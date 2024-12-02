Раскрыта важная роль белков-амилоидов в процессах размножения

Подобные соображения заставили российских биологов изучить структуру амилоидов и то, с какими молекулами в оболочке яиц дрозофил взаимодействовали эти неправильно свернутые белковые цепочки. Проведенные исследователями опыты указали на то, что амилоиды в яйцах дрозофил состояли в основном из белка s36, одного из компонентов их оболочки. При этом ученые обнаружили, что амилоиды были сосредоточены в плавательных усиках яиц дрозофил и в точке проникновения мужской половой клетки (микропиле).