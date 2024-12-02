Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ургенче задержан пьяный водитель автобуса: под угрозой оказались жизни десятков пассажиров

В городе Ургенч инспекторы дорожно-патрульной службы во время очередного рейда остановили автобус, странно двигавшийся по маршруту «Ургенч — Хива».

Транспортное средство вызвало подозрения из-за манеры вождения, и сотрудники ДПС решили провести проверку.

Водитель проигнорировал законное требование об остановке, поданное инспекторами с помощью свистка и сигнала, и попытался скрыться. Однако автобус был остановлен на следующем перекрёстке благодаря оперативным действиям сотрудников службы. В автобусе в этот момент находились десятки пассажиров, включая маленьких детей. Человек, который должен был быть ответственным за их безопасность, сам стал причиной огромного риска.

Результаты проверки

Проведённое медицинское освидетельствование зафиксировало уровень алкоголя в крови в размере 0,55 промилле (норма — 0,3 промилле), что превышает допустимые нормы. Хуже всего то, что в момент происшествия в салоне автобуса находились пассажиры, включая детей. Таким образом, действия водителя поставили под угрозу здоровье и жизнь всех находившихся в автобусе.

В отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии со статьями 131 и 194 Кодекса об административной ответственности.

Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.