В Ургенче задержан пьяный водитель автобуса: под угрозой оказались жизни десятков пассажиров

Транспортное средство вызвало подозрения из-за манеры вождения, и сотрудники ДПС решили провести проверку.
Водитель проигнорировал законное требование об остановке, поданное инспекторами с помощью свистка и сигнала, и попытался скрыться. Однако автобус был остановлен на следующем перекрёстке благодаря оперативным действиям сотрудников службы. В автобусе в этот момент находились десятки пассажиров, включая маленьких детей. Человек, который должен был быть ответственным за их безопасность, сам стал причиной огромного риска.
Результаты проверки
Проведённое медицинское освидетельствование зафиксировало уровень алкоголя в крови в размере 0,55 промилле (норма — 0,3 промилле), что превышает допустимые нормы. Хуже всего то, что в момент происшествия в салоне автобуса находились пассажиры, включая детей. Таким образом, действия водителя поставили под угрозу здоровье и жизнь всех находившихся в автобусе.
В отношении водителя был составлен административный протокол в соответствии со статьями 131 и 194 Кодекса об административной ответственности.
Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф.