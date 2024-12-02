В Ургенче задержан пьяный водитель автобуса: под угрозой оказались жизни десятков пассажиров

Водитель проигнорировал законное требование об остановке, поданное инспекторами с помощью свистка и сигнала, и попытался скрыться. Однако автобус был остановлен на следующем перекрёстке благодаря оперативным действиям сотрудников службы. В автобусе в этот момент находились десятки пассажиров, включая маленьких детей. Человек, который должен был быть ответственным за их безопасность, сам стал причиной огромного риска.