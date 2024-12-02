Полиция проверяет законность демонтажа сараев и гаражей на Ленинградской в Воронеже

Прибывшие на место участковые заметили на территории строительную технику, срезанные с некоторых гаражей ворота и вынесенные на улицу личные вещи граждан. Рабочих опросили, они оказались нанятыми заказчиком демонтажа. При этом никаких разрешительных документов мужчины показать не смогли.