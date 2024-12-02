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Полиция проверяет законность демонтажа сараев и гаражей на Ленинградской в Воронеже

Рабочие начали ломать постройки 30 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Полиция проводит проверку законности демонтажа гаражей и сараев на улице Ленинградской в Воронеже.

30 ноября около 8.00 в полицию поступило сообщение от местных жителей, что неизвестные люди в масках начали ломать хозяйственные постройки, выставляя на улицу их содержимое.

Прибывшие на место участковые заметили на территории строительную технику, срезанные с некоторых гаражей ворота и вынесенные на улицу личные вещи граждан. Рабочих опросили, они оказались нанятыми заказчиком демонтажа. При этом никаких разрешительных документов мужчины показать не смогли.

— В настоящее время по заявлениям граждан проводится процессуальная проверка, устанавливается причинённый ущерб, а выясняются всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе воронежской полиции.