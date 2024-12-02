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Новый электровоз НЭВЗа отправился на работу в Воронежскую область

Агрегат рассчитан на работу в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности.

Источник: Комсомольская правда

Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») произвел и отправил воронежскому предприятию ОАО «Павловск неруд» тяговый агрегат переменного тока НП1 № 112 в специальной комплектации.

Электровоз станет пятым локомотивом производства НЭВЗа, которые работают на комбинате. Контракт на его изготовление и поставку был подписан в сентябре 2023 года.

Отметим, что НП1 в специальной комплектации состоит из двух тяговых единиц — электровозной секции и моторного думпкара. При этом центральная кабина электровоза выполнена с учетом современных эргономических и эстетических требований и оборудована системой кондиционирования. По техническому заданию заказчика была изготовлена однодумпкарная модификация локомотива меньшей мощности — 5200 кВт вместо 7600 кВт.

Тяговые агрегаты НП1 выпускаются на НЭВЗе с 2004 года. Они эффективно работают в сложнейших климатических условиях и при повышенной запыленности на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России, Казахстана и Украины.

НАША СПРАВКА.

ОАО «Павловск неруд» специализируется на добыче и производстве щебня на крупнейшем в Европе Шкурлатовском месторождении гранитов.