Новый электровоз НЭВЗа отправился на работу в Воронежскую область

Отметим, что НП1 в специальной комплектации состоит из двух тяговых единиц — электровозной секции и моторного думпкара. При этом центральная кабина электровоза выполнена с учетом современных эргономических и эстетических требований и оборудована системой кондиционирования. По техническому заданию заказчика была изготовлена однодумпкарная модификация локомотива меньшей мощности — 5200 кВт вместо 7600 кВт.