Мелания Трамп обвинила Джилл Байден в неискренности после покушения на мужа

Джилл Байден связалась с Меланией Трамп после покушения на убийство Дональда Трампа. Однако будущая первая леди не уверена, что эта забота была искренней. За несколько дней до случившегося, Джилл негативно высказывалась о вновь избранном президенте США.
«Но мне интересно, была ли Джилл честна со мной? Ведь пару дней назад она называла Дональда лжецом и злодеем», — отметила Мелания в интервью Paris Match.
Кроме того, 54-летняя первая леди отказалась от традиционного чаепития с Джилл Байден во время переходного периода, в то время как ее муж Дональд Трамп встречался с президентом для обсуждения передачи власти.
«Миссис Трамп не будет присутствовать на сегодняшней встрече в Белом доме. Возвращение ее мужа в Овальный кабинет для начала переходного периода обнадеживает, и она желает ему больших успехов», — рассказала команда Мелании.
Подобная ситуация уже случалась в 2020 году, когда Трамп проиграл Байдену. После выборов Мелания также отказалась от чаепития с Джилл Байден.