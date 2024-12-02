В Омске движение грузовиков по мосту у Телецентра ограничили частично

В Омске в связи с началом капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ были введены ограничения для крупнотоннажного транспорта. Ранее директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец сообщил, что грузовым автомобилям будет запрещено движение по мосту. Разрешения на проезд через мост выдавать не будут.
Водителям грузовиков советовали пользоваться альтернативными маршрутами через метромост и Ленинградский мост. Однако сегодня утром омичи заметили, что грузовой транспорт по мосту у Телецентра всё-таки едет. Как пояснили порталу Om1.ru в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, ограничения действуют только на автомобили с массой более 26 тонн.
Вместе с тем, по информации мэрии, автобусы и габаритный транспорт при движении по мосту обязаны использовать только одну полосу в каждом направлении. По факту же на мосту доступна только одна полоса при движении в обе стороны, по которой едут и легковой транспорт, и автобусы, и грузовики.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест извинился перед омичами за сложную дорожную обстановку, но объяснил, что город не может отказаться от капитального ремонта моста. Также глава города дал поручение выработать дополнительные варианты решения проблемы.