В Омске движение грузовиков по мосту у Телецентра ограничили частично

Вместе с тем, по информации мэрии, автобусы и габаритный транспорт при движении по мосту обязаны использовать только одну полосу в каждом направлении. По факту же на мосту доступна только одна полоса при движении в обе стороны, по которой едут и легковой транспорт, и автобусы, и грузовики.