В Ростовской области утвердили пятилетний план по импортозамещению

— Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и «выгрызание» тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует определенная конкуренция регионов, — отметил Юрий Слюсарь.