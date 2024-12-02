В Ростовской области утвердили пятилетний план по импортозамещению

В правительстве Ростовской области утвердили план по импортозамещению на период с 2025 по 2030 год. Совещание прошло под руководством врио губернатора Юрия Слюсаря, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Одобренный план предусматривает повышение производительности на предприятиях, снижение издержек бизнеса, создание технопарков, поддержку инновационных компаний и продвижение товаров. Также на Дону планируют создать бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих организаций.
Развитие импортозамещения власти намерены поддерживать с помощью адресной поддержки предприятий.
— Для нас импортозамещение — это поддержка тех крупных предприятий, которые уже существуют, и «выгрызание» тех ресурсов господдержки, на которые мы можем рассчитывать. При перераспределении средств на федеральном уровне всегда присутствует определенная конкуренция регионов, — отметил Юрий Слюсарь.
В отношении новых предприятий, добавил врио главы региона, требуется активная работа по привлечению инвесторов, в том числе зарубежных.
— Надо их приводить сюда, они должны понимать наши конкурентные преимущества, наше положение как логистического центра, как центра экономической и деловой активности на юге, — сказал Юрий Слюсарь.
Также на совете выступил министр экономики области Максим Папушенко. Чиновник сообщил, что наибольшие успехи в снижении импортозависимости отмечаются в сферах сельского хозяйства, строительства, торговли и транспортной отрасли. Регион сейчас на первом месте в стране по производительности труда.