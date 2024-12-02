В Нижнем Тагиле 10 улиц остались без отопления из-за коммунальной аварии

Под отключение попали улица Тобольская с третьего по 15 дома по нечестной стороне, Курганская с третьего по седьмой дом по нечетной стороне. Без воды и тепла остались большинство жителей улицы Котовского, Гайдара, Авангардной, Круговой, Салтыкова Щедрина, а также части улиц Красноярской, Омской и Коровина.