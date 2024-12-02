В Нижнем Тагиле 10 улиц остались без отопления из-за коммунальной аварии

В Нижнем Тагиле без отопления и горячей воды остались десять улиц. Причиной тому послужила коммунальная авария. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на МУП «Горэнерго».
Коммунальная авария произошла на улице Котовского 105−107. В связи с этим 2 декабря до 15:30 отключено центральное отопление и ГВС на десяти улицах.
Под отключение попали улица Тобольская с третьего по 15 дома по нечестной стороне, Курганская с третьего по седьмой дом по нечетной стороне. Без воды и тепла остались большинство жителей улицы Котовского, Гайдара, Авангардной, Круговой, Салтыкова Щедрина, а также части улиц Красноярской, Омской и Коровина.