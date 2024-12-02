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Премьер-министр Головченко отреагировал на ситуацию с такси в Минске

Глава белорусского правительства прокомментировал ситуацию с такси в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу отреагировал на ситуацию с такси в Беларуси.

Глава белорусского правительства, отвечая на вопрос журналистки о повышенном спросе, росте цены и сложных условиях попадания таксистов в реестр, заметил, что никаких новых условий нет.

— Условия для работы в качестве водителя такси или оператора такси, или диспетчера такси не изменились. 32 указ не внес каких-то новых условий для работы. Просто он поставил более жесткие условия для соблюдения этих требования, — пояснил Головченко.

Он добавил, что когда клиент садится в такси, то он должен быть уверен в том, что человек, находящийся за рулем, здоров, на ходу от автомобиля не отвалится колесо. Головченко подчеркнул, что ключевой задачей выступает безопасность.

— Пункт номер два — в настоящее время 100% диспетчеров такси зарегистрировано, 100% операторов такси зарегистрировано. Пока в городе Минске количество автомобилей меньше, чем было до 1 ноября.

Головченко выразил уверенность в том, что указанная ситуация сможет выровняться уже в ближайшее время.

— Потому что уже по сравнению с 1 ноября количество зарегистрированных машин увеличилось на 34%. Более того, мы сделали ряд послаблений до весны следующего года по включению в этот реестр.

Премьер-министр пояснил, что, к примеру, не будут требовать заключения обязательного трудового договора водителя с перевозчиком.

Кстати, ГАИ взяла на усиленный контроль такси в Беларуси до 6 декабря.

Тем временем транспортная инспекция будет проверять диспетчерские службы и выявлять таксистов-нелегалов в Беларуси.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, что происходит с долларом в Беларуси из-за роста курса.