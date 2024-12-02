Проверка слуха: Повысят ли в Петербурге плату за парковку в центре города

— То, что стоимость парковки повышается — это логично. Все дорожает: и продукты, и коммуналка. Почему парковка не может дорожать? Но куда полезнее было бы выделить зоны с разной ценой. Там, где парковка не востребована, снизить. Там, где загружена — повысить. Тогда люди могли бы решать для себя, встать подальше и подешевле или подъехать к самому центру. Это более разумное использование городского пространства. Платная парковка, которая действует в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, действительно разгрузила дороги. Но жители чувствуют эффект, когда все работает в комплексе: есть платные зоны, есть перехватывающие парковки, хорошо работает общественный транспорт. Вот к этому нужно стремиться.