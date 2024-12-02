Проверка слуха: Повысят ли в Петербурге плату за парковку в центре города

В Петербурге повышают максимальную стоимость платной парковки в центре. Это следует из проекта постановления правительства города, который появился на сайте Смольного. Документ еще не принят, но сомнений в том, что он войдет в законную силу, мало. Согласно проекту, цена за то, чтобы оставить свою машину за синей разметкой, вырастет в среднем почти на 50 процентов.
Для двухколесных транспортных средств категорий «A» и «M» стоимость часа составит 47 рублей 15 копеек, для легковых авто — 157 рублей 12 копеек, для грузовиков 235 рублей 70 копеек.
— Постановление вступает в силу с 1 января 2025, — говорится в документе.
Судя по всему, должны будут измениться и суммы за выдачу парковочного разрешения, как стандартного, так и разрешения для жителей того или иного района. Но эти расчеты пока не опубликованы.
— Почему такие странные суммы? Ведь сейчас мы платим за стоянку в центральных районах ровно 100 рублей, — спрашиваем у собеседника в Смольном.
— Цены действительно неудобные, — признает источник SPB.KP.RU. — Думаю, это синдром исполнителя. Есть методика расчета стоимости, там сложные формулы, по ним вышли суммы с копейками, а округлить побоялись.
При этом в течение следующего года платную парковку в Петербурге может ждать реформа. Как сообщил источник редакции, знакомый с ситуацией, в недрах Комитета по транспорту разрабатываются поправки, которые разделят парковку на разные ценовые зоны.
— Скорее всего, в течение 2025 года произойдет парковку поделят на зоны с более низкой и более высокой ценой, как это реализовано в Москве, — говорит собеседник SPB.KP.RU. — Действительно, есть перекос. Где-то парковка заставлена до отказа, а где-то она пустая. Простой пример — район Сенного рынка. На улице Ефимова стоят в два ряда, а в переулке Гривцова всегда есть места. Город рано или поздно должен прийти к мультитарифу.
При этом, по словам источника, жителей центральных районов Петербурга это раздвоение тарифа не коснется. Разрешения резидентов так и будут действовать на весь район.
Но в Комитете по транспорту Смольного корреспондента SPB.KP.RU успокоили: повышать плату за парковку пока не планируют. Смольный готовит технический документ, который не означает, что цена обязательно изменится.
— Плата за парковку в зоне платной стоянки не повышается, — заявили SPB.KP.RU в Комтрансе. — Она остается на том же уровне, что и сейчас. Изменение тарифов не планируется. Мы обязаны ежегодно устанавливать максимальный размер платы за часовое пользование парковочным местом в зоне платной парковки. Это означает, что выше этой суммы плата не может быть установлена. Подобная работа — по установлению максимального размера платы — ведется с 2015 года. Максимальный размер платы устанавливается исходя из индекса потребительских цен, применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга.
ПРИЦЕНИСЬ.
Сколько платим за парковку сейчас:
Мотоциклы — 39 рублей в час;
Легковые — 100 рублей в час;
Грузовые — 198 рублей в час.
КОМПЕТЕНТНО.
Урбанист Владимир Федоров: «Тариф на парковку должен быть двойной».
— То, что стоимость парковки повышается — это логично. Все дорожает: и продукты, и коммуналка. Почему парковка не может дорожать? Но куда полезнее было бы выделить зоны с разной ценой. Там, где парковка не востребована, снизить. Там, где загружена — повысить. Тогда люди могли бы решать для себя, встать подальше и подешевле или подъехать к самому центру. Это более разумное использование городского пространства. Платная парковка, которая действует в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, действительно разгрузила дороги. Но жители чувствуют эффект, когда все работает в комплексе: есть платные зоны, есть перехватывающие парковки, хорошо работает общественный транспорт. Вот к этому нужно стремиться.