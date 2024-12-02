Какой будет погода в Казахстане в декабре

Согласно консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», в декабре на большей части Казахстана ожидаются снег, метель и порывистый ветер, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных и предгорных районах возможны снегопады.
На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы. Температурный фон в первой декаде распределится следующим образом:
- на севере, в центре и востоке республики прогнозируется колебание в ночные часы от −10−18°С до −3−10°С, днем от 0,-8°С до −3+5°С;
- на юге, юго-востоке республики прогнозируется колебание ночью от −5+5°С, до −1−8°С, в горных районах юго-востока страны −10−15°С, днем от −5+5°С до +5+12°С;
- на западе страны основной фон температуры воздуха ночью предполагается −1−8°С, на побережье Каспийского моря +3°С, днем +1+8°С. В конце декады днем прогнозируется понижение температуры воздуха до −5+3°С.
Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.
В течение второй и третьей декад декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»:
- в северной половине страны ночью от −18−23°С до −7−12°С, днем от −4+1°С до −8−13°С. В отдельные дни второй половины декабря прогнозируется низкий фон температуры воздуха ночью до −25−35°С, днем до −10−20°С;
- на юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от −7−18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до −15−22°С, днем до −5−13°С.
В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны — больше нормы. Добавим, консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.