Какой будет погода в Казахстане в декабре

В целом в декабре по всей стране температурный фон предполагается около климатической нормы, а количество осадков на большей части страны — больше нормы. Добавим, консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.