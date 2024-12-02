Разработан обогащенный бета-каротином квас

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали технологию обогащения кваса бета-каротином. Употребление такого напитка благотворно влияет на состояние кожи, снижает уровень холестерина в крови, защищает организм от рака. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светлана Меренкова.
«Преподаватели нашей кафедры совместно со студентами разработали безалкогольный квас с добавлением экстракта хвои, который содержит высокие концентрации каротиноидов, на уровне 1,65 мг%, тогда как в традиционном квасе содержится не более 0,9 мг%. За счет антиоксидантных свойств каротиноидов (бета-каротина) и дегидрокверцетина, содержащихся в экстракте хвои, напиток стал намного полезнее для потребителей, а также способен замедлять процессы старения», — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что бета-каротин входит в состав различных растений, например, моркови, тыквы, шиповника. Он является источником витамина А, обладает мощным антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. «Каротиноиды предотвращают повреждение кожи от ультрафиолета, замедляют старение, защищают клетки от онкологических радикалов, предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, снижают уровень холестерина», — отметила преподаватель.
По словам Меренковой, в основе разработанной технологии обогащения кваса бета-каротином лежит метод спиртовой мацерации. Богатое каротиноидами растительное сырье выдерживают в 30-процентном растворе спирта несколько суток, в результате каротиноиды активно мигрируют в раствор из сырья. Получившийся экстракт в оптимальной пропорции добавляют в квас.