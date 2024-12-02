Разработан обогащенный бета-каротином квас

«Преподаватели нашей кафедры совместно со студентами разработали безалкогольный квас с добавлением экстракта хвои, который содержит высокие концентрации каротиноидов, на уровне 1,65 мг%, тогда как в традиционном квасе содержится не более 0,9 мг%. За счет антиоксидантных свойств каротиноидов (бета-каротина) и дегидрокверцетина, содержащихся в экстракте хвои, напиток стал намного полезнее для потребителей, а также способен замедлять процессы старения», — сказала собеседница агентства.