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Уфимские врачи разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы

Врачи из Уфы объяснили, как часто надо сдавать анализы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфа разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы. По словам медиков, это зависит от ряда аспектов, среди которых — состояние здоровья, возраст, наличие факторов риска, а также рекомендации врача. Тем не менее, эксперты все же дали общие рекомендации по сдаче трех видов анализов.

Кровь.

Как правило, врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови и биохимический анализ крови не реже одного раза в год, чтобы оценить общее состояние здоровья. Однако порой доктор может порекомендовать сдавать эти анализы более часто. Это зависит от состояния пациента.

Липиды крови.

Такие анализы, как холестерин и триглицериды, специалисты советуют сдавать раз в четыре-шесть лет.

Моча.

В большинстве случаев общий анализ мочи рекомендуют сдавать анализ мочи раз в год, чтобы проверить, как функционируют почки, а также выявить возможные патологии.

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