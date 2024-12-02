Уфимские врачи разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы

Специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфа разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы. По словам медиков, это зависит от ряда аспектов, среди которых — состояние здоровья, возраст, наличие факторов риска, а также рекомендации врача. Тем не менее, эксперты все же дали общие рекомендации по сдаче трех видов анализов.
Кровь.
Как правило, врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови и биохимический анализ крови не реже одного раза в год, чтобы оценить общее состояние здоровья. Однако порой доктор может порекомендовать сдавать эти анализы более часто. Это зависит от состояния пациента.
Липиды крови.
Такие анализы, как холестерин и триглицериды, специалисты советуют сдавать раз в четыре-шесть лет.
Моча.
В большинстве случаев общий анализ мочи рекомендуют сдавать анализ мочи раз в год, чтобы проверить, как функционируют почки, а также выявить возможные патологии.
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