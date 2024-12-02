Уфимские врачи разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы

Специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфа разъяснили, как регулярно нужно сдавать анализы. По словам медиков, это зависит от ряда аспектов, среди которых — состояние здоровья, возраст, наличие факторов риска, а также рекомендации врача. Тем не менее, эксперты все же дали общие рекомендации по сдаче трех видов анализов.