Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино

— Над ним мы будем работать в первую очередь и очень плотно и серьезно, потому что тот уровень производства кино, которой есть сейчас, он не устраивает никого. Начиная от самих киношников и заканчивая нашим зрителем, для которого, собственно говоря, все это и делается, — отметил Чернецкий.