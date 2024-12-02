Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кино

Президент Александр Лукашенко назвал позорищем происходящее в белорусском кинематографе. Об этом президент высказался, как передает БелТА, в понедельник, 2 декабря 2024 года, назначая на должность министра культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.
— Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Мы скатились, мы стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьезное внимание кинематографу, — цитирует Александра Лукашенко названный источник.
Президент поручил Руслану Чернецкому обратить «самое серьезное внимание» на все то, что происходит в белорусском кинематографе.
Чуть позже, в беседе с журналистами, которая состоялась после назначения на должность министра культуры Руслан Чернецкий констатировал, что перед ним, как новым руководителем ведомства, стоит немало вопросов. В числе первостепенных и первоочередных — кино.
— Над ним мы будем работать в первую очередь и очень плотно и серьезно, потому что тот уровень производства кино, которой есть сейчас, он не устраивает никого. Начиная от самих киношников и заканчивая нашим зрителем, для которого, собственно говоря, все это и делается, — отметил Чернецкий.
Напомним, в кадровый день 2 декабря 2024 года Александр Лукашенко назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого. При этом президент признался, за что жалеет министра культуры, сказав, кто ему поможет.
Также глава МНС Наливайко получил пост помощника по Могилевской области. Кроме того, Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании. Причем глава Беларуси потребовал решить вопрос существования «Белорусской нефтяной компании».