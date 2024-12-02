В Ростовской области при обыске у министра транспорта региона изъяли «Кольт»

В Ростовской области во время обыска у заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева нашли и изъяли оружие. Об этом 2 декабря со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство ТАСС.
— При обысках был изъят «Кольт», — прокомментировали журналистам.
27 ноября Виталия Кушнарева на два месяца арестовал Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Предварительную меру пресечения утвердили в рамках статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Напомним, Виталий Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в июне 2024 года, эту же должность он занимал с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год управленец занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году был депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.