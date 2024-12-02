В Ростовской области при обыске у министра транспорта региона изъяли «Кольт»

Напомним, Виталий Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в июне 2024 года, эту же должность он занимал с 2014 по 2016 год. С 2016 по 2019 год управленец занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году был депутатом Госдумы, членом комитета по строительству и ЖКХ.