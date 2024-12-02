В Башкирии врачи удлинили пациенту ноги

Как сообщил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчина родился с врожденной варусной деформацией обеих голеней. Физический недостаток повлиял на его самооценку, вызвав чувство неполноценности. Он практически не покидал свой дом.