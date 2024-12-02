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В Башкирии врачи удлинили пациенту ноги

Врачи города Октябрьского в Башкирии прооперировали пациента с врожденной деформацией голеней, удлинив их на 6 см.

Источник: Айрат Рахматуллин, телеграм

Как сообщил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мужчина родился с врожденной варусной деформацией обеих голеней. Физический недостаток повлиял на его самооценку, вызвав чувство неполноценности. Он практически не покидал свой дом.

«Аномалия коленного сустава сочеталась с недоразвитием костей и мышц конечностей. Возможно, ее причиной стало генетическое нарушение. На помощь мужчине пришли врачи. Хирурги-травматологи городской больницы провели сложную операцию — коррекционную остеотомию по методу Елизарова, в ходе которой голени были удлинены на 6 см», — сообщил руководитель ведомства.

В итоге варусная деформация была успешно устранена.

медицина