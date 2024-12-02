Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре раскупили за две минуты

Билеты на первое представление новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре разобрали за две минуты. Продажи стартовали 2 декабря в 10:00. В этом году купить проходку можно было только на официальном сайте театра.
Почти сразу же после начала продаж у пользователей возникли технические трудности из-за того, что сайт стал недоступен, пишет РИА Новости.
В 2024-м в Большом театре запланированы 18 показов «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского. Первое представление пройдет 17 декабря, а последнее — вечером 31 декабря.
В прошлом году в живой очереди за билетами на «Щелкунчик» у Большого театра в Москве произошла давка, в ходе которой пострадали две женщины.