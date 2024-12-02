Челябинский онкодиспансер планируют объединить с магнитогорским

Создать единую организацию на базе двух медучреждений поручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— Это позволит воспользоваться рядом весомых преимуществ, — заявил и.о. главврача Челябинского онкоцентра Андрей Лукин. — Это концентрация материально-технических ресурсов, эффективное их использование, возможность временного решения кадрового дефицита и внедрение единой организационно-методической модели.
По словам Лукина, проблему нехватки кадров в онкологических службах сейчас пытаются смягчить с помощью телемедицины и применения для диагностики искусственного интеллекта.
Напомним, применять искусственный интеллект для диагностики в Челябинском онкоцентре начали в 2022 году. В 2023 году в клинике сообщили о рекордном количестве операций.