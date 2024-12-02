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Челябинский онкодиспансер планируют объединить с магнитогорским

Челябинский и Магнитогорский онкодиспансеры объединятся.

Источник: Комсомольская правда

Создать единую организацию на базе двух медучреждений поручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Это позволит воспользоваться рядом весомых преимуществ, — заявил и.о. главврача Челябинского онкоцентра Андрей Лукин. — Это концентрация материально-технических ресурсов, эффективное их использование, возможность временного решения кадрового дефицита и внедрение единой организационно-методической модели.

По словам Лукина, проблему нехватки кадров в онкологических службах сейчас пытаются смягчить с помощью телемедицины и применения для диагностики искусственного интеллекта.

Напомним, применять искусственный интеллект для диагностики в Челябинском онкоцентре начали в 2022 году. В 2023 году в клинике сообщили о рекордном количестве операций.

медицина