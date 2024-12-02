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Новый министр культуры Беларуси Чернецкий не хочет уходить со сцены

Новый министр культуры Чернецкий не будет заканчивать актерскую карьеру.

Источник: Комсомольская правда

Новый министр культуры Руслан Чернецкий сказал, что не намерен уходить со сцены, передает БелТА.

Так, новый глава Минкультуры сказал, что решил совмещать министерский пост с творческой деятельностью.

— Во-первых, я — артист. И никуда это от меня не денется, — прокомментировал он.

Чернецкий подчеркнул, что его зритель, которому он важен на сцене, и который его любит, просто не может его потерять. Он заметил, что, даже баллотируясь в депутаты, получил такой первый депутатский наказ от своих избирателей — «ни в коем случае не уходить со сцены».

— Поэтому, конечно, я буду это совмещать. А как иначе?!, — подытожил министр культуры.

Напомним, что Руслан Чернецкий в 2010 году окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «актерское искусство». С 2005-го он является артистом и ведущим мастером сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.

Также глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.