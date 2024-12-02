Новый министр культуры Беларуси Чернецкий не хочет уходить со сцены

Чернецкий подчеркнул, что его зритель, которому он важен на сцене, и который его любит, просто не может его потерять. Он заметил, что, даже баллотируясь в депутаты, получил такой первый депутатский наказ от своих избирателей — «ни в коем случае не уходить со сцены».