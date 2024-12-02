Новый министр культуры Беларуси Чернецкий не хочет уходить со сцены

Новый министр культуры Руслан Чернецкий сказал, что не намерен уходить со сцены, передает БелТА.
Так, новый глава Минкультуры сказал, что решил совмещать министерский пост с творческой деятельностью.
— Во-первых, я — артист. И никуда это от меня не денется, — прокомментировал он.
Чернецкий подчеркнул, что его зритель, которому он важен на сцене, и который его любит, просто не может его потерять. Он заметил, что, даже баллотируясь в депутаты, получил такой первый депутатский наказ от своих избирателей — «ни в коем случае не уходить со сцены».
— Поэтому, конечно, я буду это совмещать. А как иначе?!, — подытожил министр культуры.
Напомним, что Руслан Чернецкий в 2010 году окончил театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «актерское искусство». С 2005-го он является артистом и ведущим мастером сцены Национального академического драматического театра имени Максима Горького.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал глав «Минск Кристалл», Белтопгаз и Белорусской нефтяной компании.
Также глава Беларуси назначил помощником по Могилевской области главу МНС Наливайко.