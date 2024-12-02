Стихийные снежные горки у дорог засыпают в Братске

Снегопад, который прошел в Иркутской области на прошлой неделе, превратил все возвышенности в снежные склоны. Дети используют их для катания на ледянках, это может привести к трагическим последствиям, так как в любой момент можно съехать на проезжую часть. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Братска, за прошедшую неделю в городе убрали пять стихийных горок.