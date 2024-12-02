Стихийные снежные горки у дорог засыпают в Братске

Снегопад, который прошел в Иркутской области на прошлой неделе, превратил все возвышенности в снежные склоны. Дети используют их для катания на ледянках, это может привести к трагическим последствиям, так как в любой момент можно съехать на проезжую часть. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Братска, за прошедшую неделю в городе убрали пять стихийных горок.
— Работники Дорожной службы засыпали щебеночно-песчаной смесью четыре опасных участка во дворах жилых домов на улице Пихтовой и бульваре Космонавтов. Еще одну стихийную горку огородили, так как она выходит на дорогу, — сообщили в ведомстве.
Правоохранители призывают родителей контролировать досуг детей, а также сообщать в дежурную часть о стихийных снежных горках, расположенных около проезжей части.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенница продавала несуществующие вещи жителям Иркутской области.