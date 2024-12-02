В РФ создадут протезы с максимальной биосовместимостью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые в России приступили к работе над созданием материала для имплантов, который обладал бы максимальной биосовместимостью и практически полной идентичностью человеческой кости. Речь идет о создании полимера на основе данных об уже известных полимерных структурах, в группу ученых вошли специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного технологического института и НМИЦ им. В. А. Алмазова, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«В самом общем виде создание нового материала для будущего импланта можно сравнить с выпеканием пирога. Основные ингредиенты известны, однако их соотношение, добавки, а также взаимное влияние в процессе готовки могут привести к совершенно различным последствиям. Ученые ищут идеальный состав биосовместимого и прочного полимера-реактопласта для эндопротезирования. Подобные материалы в разы ускорят и удешевят процесс изготовления протеза: смешать состав и изготовить имплант можно будет непосредственно возле операционного стола», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас ученые протестировали уже используемые передовые полимеры-термопласты. Их подвергали воздействию высоких температур, инфракрасной спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, рентгеновской дифракции и других методов. Особое внимание уделили взаимодействию образцов с жидкостями.
«Это позволило измерить возникшие в материале поры в результате 3D-печати, а также идентифицировать реологическое поведение исследуемых материалов. Реализация открытой пористой структуры в будущем позволит обеспечить остеоинтеграцию, то есть “прорастание” кости в имплант», — отметил старший научный сотрудник Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Илья Керестень.
Он напомнил, что сейчас самым распространенным материалом для протезов и имплантов является титановый сплав. Некоторые проблемы его применения заставляют ученых искать новые материалы. В случае с титаном контактная поверхность пары кость-имплантат включает отверстия для винтов, которые приводят к увеличению напряжения и вероятности разрушения кости. Также стандартные импланты из титановых сплавов не учитывают индивидуальных особенностей пациентов.
На основе полученных данных ученые определят состав нового перспективного полимера, который должен заменить титановый сплав, и приступят к его испытаниям в лабораторных условиях на подопытных животных.