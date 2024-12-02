В РФ создадут протезы с максимальной биосовместимостью

«В самом общем виде создание нового материала для будущего импланта можно сравнить с выпеканием пирога. Основные ингредиенты известны, однако их соотношение, добавки, а также взаимное влияние в процессе готовки могут привести к совершенно различным последствиям. Ученые ищут идеальный состав биосовместимого и прочного полимера-реактопласта для эндопротезирования. Подобные материалы в разы ускорят и удешевят процесс изготовления протеза: смешать состав и изготовить имплант можно будет непосредственно возле операционного стола», — рассказали в пресс-службе.