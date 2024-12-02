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В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане

Впервые Агентство статистики ввело «индекс плова» в 2020 году. Благодаря ему можно наблюдать диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана.

В ноябре 2024-го стоимость самого популярного блюда узбекской кухни в разных регионах республики варьировалась от 22 200 до 34 500 тыс. сумов.

Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 500 сумов. Разница с октябрем и сентябрем — 41 сум.

На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 700 сумов (33 тыс. 717 сумов оно стоило в октябре, 33 тыс. 884 сума — в сентябре).

Самой бюджетной цена плова остается в Наманганской области — 22 200 сумов (22 201 сум в октябре и сентябре).