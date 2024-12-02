В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане

В ноябре 2024-го стоимость самого популярного блюда узбекской кухни в разных регионах республики варьировалась от 22 200 до 34 500 тыс. сумов.
Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 500 сумов. Разница с октябрем и сентябрем — 41 сум.
На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 700 сумов (33 тыс. 717 сумов оно стоило в октябре, 33 тыс. 884 сума — в сентябре).
Самой бюджетной цена плова остается в Наманганской области — 22 200 сумов (22 201 сум в октябре и сентябре).