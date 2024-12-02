9 млн рублей выиграла волгоградка в лотерею

Кристина Зверева из Новоаннинского района Волгоградской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею «Рапидо».
Купив три билета через мобильное приложение «Столото», она неожиданно стала миллионершей, выиграв почти 9 миллионов рублей. Узнав о выигрыше из СМС-уведомления, Кристина была ошеломлена.
— Это просто невероятно! Я сразу начала вспоминать, какие числа выбрала. Например, 10 — это день рождения моего мужа, а 3 — мое счастливое число. Даже на машине у нас номер 003, — поделилась она.
Ранее семья Зверевых не раз участвовала в лотереях, но такой крупный выигрыш стал для них полной неожиданностью.
Кристина работает администратором в медицинском центре. Свободное время она проводит с мужем и дочкой, играя в шашки или отдыхая на море.
Семья пока не решила, как распорядиться выигранными деньгами. Среди возможных планов — покупка квартиры, автомобиля и нового телефона для дочери.