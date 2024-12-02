Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярное кафе в центре Нижнего Новгорода закроется с 15 января

Речь идет о кафе «Молодость» на улице Октябрьской.

Источник: Комсомольская правда

Кафе «Молодость», расположенное на улице Октябрьской, закроется в Нижнем Новгороде с 15 января 2025 года. Об этом представители заведения сообщили в социальных сетях.

Кафе проработало восемь лет.

— Проект закрывается, чтобы через несколько месяцев открыться для вас в новом формате, — отмечают представители кафе «Молодость».

Ранее сообщалось, что торговый центр «Этажи-2» на улице Белинского продают в Нижнем Новгороде за 595 миллионов рублей.

Также самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде обойдет почти в 1,4 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью 24,7 квадратных метров расположена в кирпичном доме в Канавинском районе. Отмечается, что жилье не является аварийный, а в здании находится еще три квартиры.