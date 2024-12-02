Популярное кафе в центре Нижнего Новгорода закроется с 15 января

Также самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде обойдет почти в 1,4 млн рублей. Однокомнатная квартира площадью 24,7 квадратных метров расположена в кирпичном доме в Канавинском районе. Отмечается, что жилье не является аварийный, а в здании находится еще три квартиры.